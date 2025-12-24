µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÄÅÇÈ¾ðÊó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄÅÇÈ¤Î¡Ö´ÑÂ¬ÅÀ¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢±è´ß¤Ë¤¢¤ë9¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á°ËÅì¡¢À¾°ËÆ¦Ä®ÅÄ»Ò¡¢¾ÆÄÅ¤Î3ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ444¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á11ÃÏÅÀ¤Ç¡¢24Æü¸áÁ°11»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤ÎÈ¯É½¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¸³Ä¬¾ì¤ÎÄ¬°Ì¤Î´ÑÂ¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿