¢¡Âè£·£°²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£²£´Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Î°ÂÅÄæÆ¸àÄ´¶µ»Õ¤¬¶¦Æ±²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡½¤³¤ÎÃæ´Ö¤ÎÄ´À°¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡£¡ÖÂÎ¤ÎÌÌ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈ¿Æ°¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÊý¤Ï¡¢£±²ó»È¤Ã¤Æ¤à¤·¤í¾åÀÑ¤ß¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë