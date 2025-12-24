■【保育園で再会したのは元カレでした】のあらすじ思い出すだけで穴に入りたくなるような過去の恋愛相手が、よりによって保育園のパパ友に?! 「今でも俺に夢中」と信じて疑わない元カレの言動。元カレの奥さんには「敵」認定されて目の敵にされる最悪の保育園生活。しかし、本当の敵は…？予想外のタッグが、自己中すぎる男をどん底に突き落とす！無自覚で打算的…元カレ隆史のその後とはー？独り身となった隆史は、相変わらずタ