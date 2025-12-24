歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良）が23日、出演するテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜深0：30〜）の公式SNSに登場。オーイシ演じる高代慶次郎の息子・旬役を務める八木勇征（FANTASTICS）との“レア”なオフ2ショットが公開された。【写真】「はぁ〜、イケメン親子だこと」ドラマで親子を演じるオーイシマサヨシ＆八木勇征の“初2ショット”「父と息子の初ツーショット」と貴重な並び