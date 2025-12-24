俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。クリスマスの新宿に突然現れた人気者に新宿は騒然。「ましゃ〜！」「洋ちゃ〜ん！」と声が。「映画観たよ〜」「泣けたよ〜」というファンの声も響き、福