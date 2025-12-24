話し方がイラつくのはもちろん、口だけで手を動かさない夫！やってみてできないのが怖いんですかね？寝不足の日々のなか、なんでこんな男と結婚してしまったんだろう…と当然思うようになっていくのです。【まんが】助言だけする夫(ウーマンエキサイト編集部)