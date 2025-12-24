福岡市は24日、市の漁港でプレジャーボートなど約350隻が不法に係留されている問題で、対策を行う責務を果たさず黙認してきたとして、不法係留が始まった1999年度以降の農林水産局長3人を文書訓戒、水産部長2人を口頭訓戒の処分とした。市管理の漁港は原則、漁船以外の係留が禁止。市漁協が無許可でボートに場所を貸し、使用料を取っていた。市は徴収を黙認していた。市は今月、係留を許可する仕組みに転換する条例改正案を市