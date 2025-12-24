解熱鎮痛剤のロキソニンや、花粉症などで使われるアレグラといった身近な薬。街の皆さんもお世話になることの多い薬の価格が高くなるかもしれません。薬局やドラッグストアで手軽に購入できる薬のことを「オーバー・ザ・カウンター（Over The Counter）」、“カウンター越し”という意味の『OTC医薬品』と呼びます。一方で、医師が処方箋を出し、市販薬と成分や効能が似た処方薬を『OTC類似薬』と呼びます。病院で処方された薬の場