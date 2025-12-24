12月26日（金）に6時間40分の生放送でお届けする、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる。【写真】一夜限りのコラボを披露するアーティストたちそんな『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』では、貴重なコラボ企画が盛りだくさん。12月13日（土）に放送された『ロンドンハーツSP』