■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月２４日１５５円８２～８４銭（▼０．２５） １２月２３日１５６円０７～０８銭（▼１．４０） １２月２２日１５７円４７～５０銭（△０．７４） １２月１９日１５６円７３～７５銭（△０．８１） １２月１８日１５５