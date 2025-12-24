きょう（24日）はクリスマスイブです。岡山市中区の児童養護施設にサンタクロースが訪れ子どもたちにプレゼントを贈りました。 【写真を見る】【クリスマスイブ】岡山市の児童養護施設にサンタクロース子どもたちにケーキなどをプレゼント 児童養護施設新天地育児院を訪れたサンタクロース。アミューズメント店を運営する成通グループでは1977年から子どもたちにクリスマスプレゼントを贈