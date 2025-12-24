日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円８２～８４銭と前営業日比２５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円７０～７４銭と同１３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７８９～９０ドルと同０．００１１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS