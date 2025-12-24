（台北中央社）22日から台湾を訪問した鈴木馨祐衆院議員は24日、台北市内で記者会見を開き、頼清徳（らいせいとく）総統や蕭美琴（しょうびきん）副総統、蒋万安（しょうばんあん）台北市長らと意見交換したと明らかにした。「日台関係の強化、国際情勢について話し合い、共通の理解を深められた」と述べた。鈴木氏は長島昭久衆院議員や神田潤一衆院議員らと訪台。会見では、台湾有事を起こさせないために、抑止力をどう強化し、機