FC町田ゼルビアは12月24日、公式Xで「懲罰の件について」と題した声明を発表した。Jリーグは23日、町田と黒田剛監督に対する懲罰が決定したと報告。対象事案をJリーグは、「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の