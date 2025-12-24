2025年12月18日、J２リーグのモンテディオ山形が21選手との契約更新を発表。同時に、現時点で発表済の新加入選手を含む来季の背番号も決定したと報告した。ちなみに、渋谷飛翔はレンタルから完全移籍に移行した。新戦力を含む現在のスカッドは以下の通りだ（★＝2026年加入内定の選手）。GK１ トーマス・ヒュワード=ベル（28歳）16 長谷川洸（30歳）32 上林大誠（19歳）45 渋谷飛翔（30歳）DF３ 熊本雄太（30歳）４ 西村慧祐（