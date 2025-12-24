嵐の公式SNSにて、ファンクラブで限定配信中の動画コンテンツ「嵐 Movie」の“リーダーBD回”の一部が公開された。 【動画】嵐5人が集結！「嵐 Movie」“リーダーBD回”／「嵐 Movie」過去回 ■大野智の誕生日を祝う二宮和也・櫻井翔・相葉雅紀・松本潤 動画は、緑に囲まれた屋外で、（左から）二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤の4人が並ぶシーンからスタート。雨の中、傘をさしてオ