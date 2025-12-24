【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上田竜也、勢喜遊（King Gnu）、平子祐希（アルコ＆ピース）が出演する、日本テレビの元日特別番組『コワいヤツらと往く』が1月1日25時25分から放送。なお、勢喜遊は、これが地上波バラエティ番組での初ロケ出演となる。 ■どこの番組でも観たことのない、異色のトリオが爆誕 2024年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった本番組が元日の深夜