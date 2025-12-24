MLB公式サイトは23日（日本時間24日）、「2025年の各球団の最高の勝利を振り返る」と題した記事を公開。メジャー全30球団それぞれの“2025年におけるベストゲーム”を紹介している。 ■山本がシリーズ3勝目でMVPに この企画は、MLB公式サイトの各球団担当記者が選出に協力。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースからは、11月1日（同2日）に行われたワールドシリーズ第7戦