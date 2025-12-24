アルファらしいカミソリハンドリング！ アルファロメオのセダン、ジュリア。そのジュリアのなかで最上位のスポーツグレードがクアドリフォリオです。今回試乗するモデルは、そのクアドリフォリオの走りをさらに引き上げた、46台の限定車であるエストレマ。軽く500馬力をオーバーするエンジンに、カーボンパーツやアクラポヴィッチのマフラーなどで武装したハイパワースポーツセダンのステアリングを託すのは、桂伸一さんです。