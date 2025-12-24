上田竜也、勢喜遊（King Gnu）、平子祐希（アルコ＆ピース）が、来年1月1日深夜放送の日本テレビ系『コワいヤツらと往く』（深1：25）に出演。“コワモテ3人”が廃神社で“最恐”初詣を行う。【番組カット】怖すぎる…初詣に向かうコワモテ3人組同番組は、昨年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった。第2弾となる今回の舞台は、約60年前に閉鎖され不可解な現象がうわさされる“呪いの廃神社”。