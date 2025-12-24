北海道むかわ町の山林に知人の男性を埋めて遺棄した罪に問われている男の裁判が札幌地裁で始まり、男は起訴内容を認めました。死体遺棄の罪に問われているのは、札幌市白石区の会社役員・大上文彦被告５０歳です。大上被告は２０２５年８月、むかわ町の山林に油圧ショベルで穴を掘り、知人の西村隆行さんの遺体を埋めて遺棄した罪に問われています。１２月２４日に開かれた１回目の裁判で、大上被告は「間違いありません」と起訴内