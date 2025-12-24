きょう１２月２４日はクリスマスイブ。音楽にケーキに、とクリスマスムード一色です。空港内に響くハンドベルの音色。日本航空の国内便の搭乗口では、スタッフらがクリスマスソングを演奏しました。乗客にはサンタクロースなどに扮したスタッフがクリスマス限定デザインのステッカーをプレゼント。このイベントは２５日も一部の便で行われます。また、近鉄百貨店では色とりどりのクリスマスケーキが並びます。今年のケーキ