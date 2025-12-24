世界初のサーモン養殖工船「蘇海1号」は12月23日、中国沿海地区中部の江蘇省連雲港市でサーモンの稚魚を初めて投入し、間もなく深海域養殖を開始します。厳選されたサーモンの稚魚は、輸送箱と専用パイプを通じて岸から「蘇海1号」の船内へ移されました。今回投入されたサーモンの稚魚は、単体で1 キロ以上になります。稚魚は養殖工船に移される前に、すでに1年以上の淡水標準化育成や等級選別、健康検査を完了し、海水塩化処理と