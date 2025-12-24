パソコン（PC）およびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「CORSAIR（コルセア）」ブランドから、「K65 PLUS WIRELESS 75% RGB メカニカルゲーミングキーボード Frost White」を2025年12月26日に発売する。左右どちらの手でも使えるゲーミングマウス「M75」もアップル製品のユーザーが、よりすぐれた快適性とパフォーマンスでゲームプレイができるよう、既発の「K65 PLUS WIRELESS」にMacのキーボ