26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）が放送される。先輩のヒット曲コラボメドレーを行うSTARTO ENTERTAINMENTの6組から、代表して小瀧望・道枝駿佑からコメントが到着した。【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“