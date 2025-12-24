31日午後4時から関西テレビの大みそか恒例となっている大型スポーツ特別番組『超アスリート×芸能人バトル野球＆駅伝＆阪神V戦士が街ブラで大はしゃぎSP』（※関西ローカル）を放送する。【番組カット】バッドを構える”レジェンド”古田敦也番組内では「第14回 プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ野球対決」と題して、これまで数々の名勝負や珍場面を生んできた名物企画・古田敦也氏率いるプロ野球レジェンド軍V