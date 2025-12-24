石川県が2次避難している被災者向けに開いた説明会＝2024年2月、石川県加賀市内閣府は24日、災害発生後に身を寄せた避難所から、生活環境の整ったホテルや旅館へ移る「2次避難」に関し、自治体向けの指針を策定した。2024年元日の能登半島地震で、宿泊施設側との調整に時間を要した教訓を踏まえ、平時にホテルなどの業界団体と協議し、受け入れ先を確保しておくよう求めた。能登半島地震で災害関連死が相次いだことも念頭に、