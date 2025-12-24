Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¹õÅÄÉð°ìÏºµÜÆâÄ£Ä¹´±¡á24Æü¸á¸å¡¢µÜÅÂ¡¦¾¾¤Î´Ö¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËµÜÆâÄ£Ä¹´±¤ÎÇ§¾Ú¼°¤¬24Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹õÅÄÉð°ìÏº»á¡Ê65¡Ë¤¬¿·Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¼­Îá½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡Ö½ÅÇ¤¡¢¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£2019Ç¯12·î¤«¤éÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿À¾Â¼ÂÙÉ§»á¡Ê70¡Ë¤ÏÂàÇ¤¤·¡¢¹õÅÄ»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¼¡Ä¹¤Ë¸µ·Ù»ëÁí´Æ¤Î½ïÊýÄ÷¸Ê»á¡Ê62¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â24ÆüÉÕ¡£