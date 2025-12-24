象印マホービンは、IHヒーターの出力アップでさらなる大火力を実現した4合炊きの圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」（NW-UU07）を2026年1月21日より発売します。実売予想価格は13万2000円前後（税込）。 「炎舞炊き」（NW-UU07）（黒） 記事のポイント 4合炊きの炊飯器は、2〜3人世帯に最適なサイズ。2〜3合炊きからのサイズアップや、5合炊きからのサイズダウンなど、家族の増減に合わせた買い替えに◎。 本製品は、底