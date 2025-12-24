歌手のアリアナ・グランデは、交際していたラッパーの故マック・ミラーさんの自身の音楽への影響に「とても感謝」しているという。2016年から2018年にかけて交際、そのおよそ4か月後に26歳でこの世を去ったマックが「RB調のポップソング」を作るきっかけになったとアリアナは明かした。 【写真】26歳で亡くなった元彼超イケメンで優しそうな笑顔 TikTokに投稿されたチャップマン大学の学生との会話の中、アリ