クリスマスイブの24日、JR山形駅の東西自由通路では高校生によるハンドベルコンサートが開かれました。このコンサートは、街を歩く人にクリスマスソングを届けようと山形学院高校ハンドベル部が毎年開いています。1年生から3年生合わせて8人の部員が演奏。大小さまざまなハンドベルで、讃美歌やクリスマスソングなど合わせて10曲を披露しました。生徒「きょうクリスマスイブで嬉しい気持ちがさらに嬉しくなってよかっ