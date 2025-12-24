山形市でことし10月、空き家から出火し、焼け跡から身元不明の男性の遺体が見つかった火事で、DNA型鑑定の結果、遺体の身元は本籍・山形市の66歳の男性と判明しました。空き家には人が生活していた痕跡が残っていて、警察は関連を調べています。この火事は、ことし10月20日、山形市土坂で木造平屋建ての空き家1棟が全焼し、南側の和室から身元不明の男性1人の遺体が見つかったものです。警察のその後の調べで、DNA型鑑定の結果、見