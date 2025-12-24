庄内浜で水揚げされながら市場にあまり出回らない「低未利用魚」を活用した料理を開発中の山形県立加茂水産高校と山辺高校の生徒が鶴岡市で試作品の販売に向けた試食会を開きました。加茂水産高校と山辺高校は「低未利用魚」を使った料理を去年から共同で開発しています。加茂水産高校で漁を学ぶ生徒たちが取った庄内浜の魚介類を食材に山辺高校で料理を学ぶ生徒たちが調理して「低未利用魚」を有効に活用しようという取り組みです