ここ1週間の山形県内でのクマの目撃件数が大きく減少に転じている傾向を踏まえ、県は現在発表中の「クマ出没警報」を12月いっぱいで終了し、1月1日から注意報に切り替える方針を24日、明らかにしました。吉村知事が定例会見で明らかにしたものです。吉村知事「出没はだいぶ減少した。まだまだ油断できない状況。 1月1日からは注意報に切り替えて引き続き注意を呼びかける」県によりますと、ことしの県内のクマの目撃件数は過去最多