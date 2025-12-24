【新華社武漢12月24日】中国湖北省枝江市の金湖国家湿地公園では冬の訪れとともに、越冬や繁殖のため数万羽の渡り鳥が飛来し、人と自然が調和し共生する光景が広がっている。地元ではここ数年、生態系修復の取り組みを通じ、鳥の生息に適した環境を整備してきた。今冬も20種類以上の渡り鳥が滞在しており、生息する鳥類は整備前の約140種から180種以上に増加した。（記者/潘志偉）