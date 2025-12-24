◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、美浦トレセンうなるような走りだった。コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、横山武史騎手を背に坂路で併せ馬を実施。デザートイーグル（２歳新馬）を２馬身ほど追走すると馬なりのまま楽々と並びかけ、最後は仕掛けられて２馬身先着を果たした。タイムも５２秒７―１２秒０を加速ラップで刻む