日本ゴルフ界のレジェンドであるジャンボ尾崎こと尾崎将司氏(78)が23日、S状結腸がんのため亡くなりました。パリ五輪銅メダリストの松山英樹選手が追悼のコメントを発表しました。「訃報連絡を受け、深き驚きと悲しみに包まれております。ジャンボさんとは、2017年のダンロップフェニックストーナメント予選ラウンドの2日間をご一緒にプレーさせていただきました。当時70歳とは思えないほどの圧倒的なオーラと力強いプレーは、今で