１９日に「ベスト体重に戻した」と報告した歌手・華原朋美（５１）が２４日、ＳＮＳを更新。クリスマスにぴったりなドレス姿を公開した。今年９月９日のデビュー３０周年記念ライブのために、ジムや食事制限などで驚異の減量に成功した華原。「痩せすぎると声が出ない」などとし、「美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました」と明かしていた。この日は輝くツリーの隣で、透け感が美しい黒ドレスで並んだ写真をアップ。「