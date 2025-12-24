日本ハム・玉井大翔投手が２４日、阪神に移籍した伏見寅威捕手に“三振斬り”で恩返しすることを誓った。ともに北海道出身。３年間、チームメートとして過ごした二つ年上の姉さん女房を「一番安心して投げられるところはあった」と信頼しており「寂しいなという思いもあります」と別れを残念がった。道産子の後輩をよくいじっていた伏見は、２２日の山崎とのトークショーでも、玉井を北海道出身と知らなかったととぼける場面が