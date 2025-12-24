°å»Õ¤Î½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ê¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1³ä¤«¤é3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎOTCÎà»÷Ìô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢77À®Ê¬¡¢¤ª¤è¤½1100ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌôºÞÈñ¤Î25¡ó¤òÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë°åÌôÉÊ¤Ï²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤Î¡Ö¥í¥­¥½¥Ë¥ó¡×¤äÊÝ¼¾ºÞ¤Î¡Ö¥Ò¥ë¥É¥¤¥É¥²¥ë¡×¡¢¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô