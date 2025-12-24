富山区検は24日、18歳未満の性的な動画を購入し自身のスマートフォンに保存したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（所持）の罪で、元富山県警巡査の20代男性を略式起訴した。県警によると、7月中旬、上司の指導中にわいせつな動画の所持が発覚。県警は10月2日に書類送検して戒告の懲戒処分とし、元巡査は同日付で依願退職していた。