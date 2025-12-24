２４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２５銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円８２〜８４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円７０〜７４銭で大方の取引を終えた。