ボートレース平和島の新スタンド棟１期が２６日にオープンするにあたり、２４日に落成式が同所で執り行われた。２４年１１月より着工となった建設工事が計画通りに竣工。収容人数は約２５００人で、１階インフォメーションにはコンシェルジュが常駐することで、ボートレース初心者をサポート。１、２階の観覧席は海辺の公園のような爽やかな雰囲気に包まれており、誰もが気軽に訪れることができるスペースに。指定席やロイヤル