グラビアアイドル三田のえ（23）が24日までにインスタグラムを更新し、ひもビキニ写真を公開している。写真集「のえのサ活」発売を告知し「大好きなサ活がテーマになったグラビア写真集になってます」とコメント。写真集の撮影カットをアップしている。ウエスト部分がひも状になっている黄色ビキニ姿で、両膝を抱えて体育座りする写真。健康的な太ももや、引き締まったウエスト、丸みを帯びたバストがチラリと見える。フォロワーか