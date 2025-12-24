12月24日放送のTBS系『THE TIME,』にVTR出演した大泉洋が、28日放送のスペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』の海外ロケでハラハラした体験を語った。【関連】キンプリ永瀬廉、福山雅治・大泉洋と食事へ！『映画ラストマン』撮影地の北海道での思い出明かす大泉は、同ドラマをニューヨークで撮影した際、銃を構えてタイムズスクエアを走るシーンがあったとして、「ほんと（銃を）持ってらっしゃる方いるかも