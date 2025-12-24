今年１０月、山形市の空き家が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった火災で見つかった遺体は本籍が山形市の６６歳の男性だったことがわかりました。 【画像】火災現場 警察などによりますと、この火災は今年１０月２０日の未明に山形市土坂で起きたものです。 焼けたのは空き家でしたが、南側の和室の焼け跡から１人の遺体が見つかっていました。 警察が身元を調べたところ、遺体は本籍が山形市で住居と職業が不詳の６６歳