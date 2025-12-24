ÀçÂæÂç¤«¤é¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£¸¸±Í(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤ÎÆ°¤­¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¡ØCBS SPORTS¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î22Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤¬¡¢¸½ºßÀçÂæÂç3Ç¯¤Îº´Æ£¸¸±Í¡Ê¤²¤ó¤¨¤¤¡ËÅê¼ê¤¬ÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤òÊó¹ð¤¹¤ëº´Æ£¸¸±Í¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÖNPB¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Î¥²¥ó¥¨¥¤¡¦¥µ¥È¥¦¤¬¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç¤ËÊÔÆþ¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬