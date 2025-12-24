外務省は1994年の外交文書の一部を公開しました。当時の細川政権が台湾をめぐって、中国への対応に苦慮する内幕などが明らかになりました。1994年、中国を訪れ、当時の李鵬首相や江沢民国家主席と会談した細川元総理。このときの日中関係は良好なものでしたが、訪中にあたって日本が台湾問題などで対応に苦慮していた舞台裏が、きょう公開された外交文書で明らかになりました。外務省「中国側は我が国新政権が台湾政策を変更しよう