ＪＲＡは１２月２４日、２０２４年、２５年の大阪杯を連覇したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定。通算成績は１４戦６勝（うち海外１戦０勝）、総獲得賞金は１１億１４５７万２００円（うち海外１億６９８３万６２００円）。主な勝ち鞍は２０２３年スプリングＳ・Ｇ２、２０２３年