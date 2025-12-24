クリスマスも広い範囲で雨が降りそうです。午後は北陸〜東北の山地から雪に変わってきて、日本海側から次第に冷たい風が強まってくるでしょう。日差しがない所がほとんどになるため、暖かくしてお過ごしください。クリスマスイブは、低気圧や前線の影響で広い範囲で雨が降っていますが、クリスマスも傘の出番の所が多くなりそうです。朝の通勤・通学の時間帯は西日本から東北で雨の降る所が多く、広く本降りの雨となる見込みです。